Ветеринар рассказала, как защитить собак и кошек от клещей

Фото: makamuki0/pixabay

С наступлением периода активности клещей необходимо провести обработку других домашних питомцев от этих опасных насекомых. Какая защита самая эффективная, рассказала ветеринарный врач, старший преподаватель департамента ветеринарной медицины Аграрно-технологического института РУДН Наталья Трошина.

Она напомнила, что клещи являются переносчиками таких опасных для животных болезней, как бабезиоз, боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз, поэтому необходимо защитить питомцев.

Эксперт отмечает, что лучше использовать проверенные средства и не экспериментировать с новинками. Апрель и май являются самыми опасными месяцами, так как в этот период происходит процесс размножения клещей, любые опыты могут быть чреваты заболеванием питомцев.

— Сейчас на рынке есть препараты таблетированной формы, а также спреи, капли на холку и ошейники. Некоторые препараты обладают акарицидным эффектом, то есть убивают клещей. А некоторые — репеллентным эффектом, то есть отпугивают клещей. Я рекомендую использовать и то и другое средство внахлест, — отметила она в комментарии МИР 24.

Лучше сочетать препараты разных форм, например, таблетки и капли, которые наносят на холку.

Ранее врач-инфекционист Инфекционной клинической больницы № 2 Наталья Прохорова рассказала «Вечерней Москве», как действовать, если вас укусил клещ.