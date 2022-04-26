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Виктор Салтыков рассказал о состоянии Бориса Моисеева

Александр Афонин

Общество
Виктор Салтыков рассказал о состоянии Бориса Моисеева
Фото: Youtube / Super!

Виктор Салтыков поделился состоянием Бориса Моисеева. По его словам, за плечами артиста два инсульта, которые повлекли за собой серьезные осложнения с координацией и речью.

— Борю как-то еще подняли. Грубо скажу — он наполовину человек. Там наполовину отсутствуют какие-то вещи. Это тяжелое восстановление. Не каждому удается встать на ноги. Кстати, вот у Малежика такая же ситуация. Но Слава смог. Он и пишет, и работает, и выступает, — сказал он.

Салтыков добавил, что многие коллеги по цеху беспокоятся за самочувствие Моисеева, передает StarHit.

Накануне состоянием Моисеева поделился его директор Сергей Горох. Он выступил с официальным опровержением информации, в которой артист, после пережитых инсультов, прикован к постели.

Горох в эфире передачи «Звезды сошлись» отметил, что артист регулярно принимает таблетки, однако его трудно убедить в целесообразности посещения врачей. По словам директора, Моисеев набрал лишний вес. У него сохраняются проблемы с речью и подвижностью руки из-за инсультов.

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