Суд оштрафовал Meta на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенного контента
Таганский суд оштрафовал Meta* за неудаление запрещенного контента. Об этом во вторник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что организация признана виновной за неудаление запрещенного в России контента, размещенного на одной из своих площадок — Facebook**. Ей назначен административный штраф в размере четыре миллиона рублей.
19 апреля стало известно, что Meta* обжаловала решение суда о признании ее экстремистской организацией.
*Meta — организация признана в РФ экстремистской.
**Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.