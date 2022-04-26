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Суд оштрафовал Meta на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенного контента

Елена Самойлова

Происшествия
Суд оштрафовал Meta на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенного контента
Фото: Pexels / Sora Shimazaki

Таганский суд оштрафовал Meta* за неудаление запрещенного контента. Об этом во вторник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что организация признана виновной за неудаление запрещенного в России контента, размещенного на одной из своих площадок — Facebook**. Ей назначен административный штраф в размере четыре миллиона рублей.

19 апреля стало известно, что Meta* обжаловала решение суда о признании ее экстремистской организацией.

*Meta — организация признана в РФ экстремистской.

**Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.

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