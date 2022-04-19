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Meta* обжаловала решение суда о признании ее экстремистской

Араз Салехов

В мире
Meta* обжаловала решение суда о признании ее экстремистской
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Компания Meta Platforms Inc.* решила обжаловать решение суда, который признал ее экстремистской организацией. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в суде.

— В суд поступила апелляционная жалоба компании Meta Platforms Inc., — цитирует своего собеседника РИА Новости.

В начале прошлого месяца Генпрокуратура потребовала заблокировать Instagram** в России. А СК России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями компании Meta.

Также стало известно, что россияне смогут пользоваться Facebook*** и Instagram без риска быть привлеченными к ответственности, несмотря на запрет Meta в России.

Помимо этого, Федеральная служба судебных приставов РФ начала процедуру по принудительному взысканию с компании Meta штрафа в размере двух миллиардов рублей.

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что вышеуказанные соцсети не вернутся на российский рынок. Также он добавил, что с Facebook и Instagram в России дело иметь не хотят.

*Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.

**Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.

***Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.

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