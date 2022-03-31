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Пушков оценил вероятность возвращения Facebook и Instagram в Россию

Евгений Белоусов

Общество
Пушков оценил вероятность возвращения Facebook и Instagram в Россию
Фото: Пресс-служба Совфеда

Социальные сети Facebook* и Instagram** вряд ли возобновят работу в России в ближайшее время. Такое мнение высказал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в четверг, 31 марта.

— На сегодняшний день я не вижу в обозримой перспективе возможности для возвращения Facebook* и Instagram** после того, как они вычеркнуты из списка тех компаний, с которыми вообще готова иметь дело Российская Федерация, — приводит слова Пушкова РИА Новости.

11 марта компания Meta*** разрешила призывы к насилию в соцсетях Facebook* и Instagram** в отношении российских военных, участвующих в спецоперации на территории Украины.

В ответ на это 11 марта Генпрокуратура потребовала запретить деятельность компании в РФ, а СК России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями компании Meta***.

14 марта Instagram** был официально внесен в реестр запрещенных сайтов на территории России. В то же время россияне могут пользоваться этими соцсетями, как и мессенджером WhatsApp, который не попал под блокировку.

*Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.

**Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.

***Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.

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