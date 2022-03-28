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Россияне смогут пользоваться Facebook*** и Instagram** несмотря на запрет Meta*

Георгий Соланович

Общество
Россияне смогут пользоваться Facebook*** и Instagram** несмотря на запрет Meta*
Фото: Depositphotos

Жители России смогут пользоваться Facebook*** и Instagram** без риска быть привлеченными к ответственности, несмотря на запрет Meta* в РФ. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в Тверском суде Москвы.

— Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta* физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности, — передает сообщение судебной инстанции РИА Новости.

11 марта компания Meta* разрешила призывы к насилию в соцсетях Facebook*** и Instagram** в отношении российских военных, участвующих в спецоперации на территории Украины.

В ответ на это 11 марта Генпрокуратура потребовала запретить деятельность компании в РФ, а СК России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями компании Meta*.

В тот же день вице-президент Meta* Ник Клегг рассказал, что новые правила в аспекте высказываний об армии России будут применяться лишь на Украине.

14 марта Instagram** был официально внесен в реестр запрещенных сайтов на территории России. В то же время россияне могут пользоваться этими соцсетями, как и мессенджером WhatsApp, который не попал под блокировку. «Вечерняя Москва» узнала у юриста, в каких случаях использование этих приложений может грозить ответственностью и почему все же не стоит рисковать.

*Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.

**Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.

***Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.

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