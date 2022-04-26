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В Котельниках и Лыткарине появятся «умные» спортивные площадки

Ирина Игнатенко

Общество
В Котельниках и Лыткарине появятся «умные» спортивные площадки
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

До 2024 года в Московскую область из федерального бюджета поступит сто миллионов рублей для строительства новых типов спортивных объектов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Такие площадки оборудуют современными системами коммуникации, подключат к интернету. Это позволит проводить интерактивные тренировки в дистанционном формате. Жители будут получать задания онлайн и выполнять под наблюдением спортивных тренеров.

Первые «умные» площадки появятся в этом году в Котельниках и Лыткарине. Муниципалитеты в настоящее время подготовили необходимую сметную документацию.

— Строительство в регионе «умных» спортивных площадок — это новый этап в развитии спортивной инфраструктуры. Современные технологии позволят сделать занятия удобнее, — отметила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Ранее сообщалось, что в районе Покровское-Стрешнево построят дворец спорта с ледовой ареной и бассейном. Новая арена будет полностью оборудована согласно федеральному стандарту спортивной подготовки. Во время выступлений многофункциональная площадка сможет вмещать до сорока артистов единовременно.

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