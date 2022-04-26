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Собянин упростил получение детских пособий и социальной помощи для безработных москвичей

Араз Салехов

Город
Собянин упростил получение детских пособий и социальной помощи для безработных москвичей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице объявили об упрощении порядка назначения социальных пособий и оказания адресной помощи нуждающимся семьям с детьми. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин во вторник, 26 апреля.

— Если гражданин, уволенный после 1 марта 2022 года и в течение трех месяцев признанный безработным, будет оформлять некоторые пособия, то его доход не будет учитываться при оценке среднедушевого дохода семьи. Сюда относится назначение выплаты при рождении ребенка в семье, где возраст обоих родителей не превышает 35 лет, предоставление адресной социальной помощи, — говорится в сообщении.

Постановление расширяет перечень доходов семей с детьми, не учитывающиеся при оценке нуждаемости для назначения социальных выплат. Более подробную информацию о новой мере поддержки можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что правительство столицы продолжает работу, связанную с поддержкой бизнес-сообщества города. В частности, в городе снизили ставку льготного кредитования для промышленных предприятий (с 15 процентов до 11 процентов годовых) и увеличили перечень заемщиков, которые могут взять кредит. Помимо этого, правительство определило план поддержки туристической отрасли.

В начале марта в московской службе занятости свыше 400 тысяч вакансий разных профессий и опыта были открыты для горожан.

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