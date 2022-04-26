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Жителям столицы рассказали историю дома Тургенева

Александр Афонин

Город
Жителям столицы рассказали историю дома Тургенева
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Остоженка, 37/7с1 Карта всех событий

Пресс-служба мэра и правительства Москвы во вторник, 26 апреля, рассказала историю одного из последних деревянных строений начала XIX века — дома Тургенева.

Прошлое особняка начинается с улицы Остоженки. С XVIII века она заселялась представителями московской знати. Улица тесно связана с художниками, архитекторами и писателями. В деревянном особняке, в доме 37/7, в середине позапрошлого века провел немало времени Иван Тургенев.

Первое упоминание здания относится к концу XVIII века. Тогда оно принадлежало секунд-ротмистру лейб-гвардии конного полка камер-юнкеру Федору Хитрово. Он известен, как участник дворцового переворота 1762 года.

Позже участок перешел во владение генерал-лейтенанта Карла Кнорринга, но пожар 1812 года уничтожил усадьбу. Спустя шесть лет выгоревшую землю купил сенатский секретарь Федоров и построил деревянный особняк в стиле ампир.

С 1833 года особняк начали сдавать внаем. Семья Тургенева поселилась в нем лишь в 1840 году. После смерти матери писатель жил в особняке какое-то время и занимал комнаты на антресолях. Именно в них родились замыслы рассказа «Бежин луг», поэм «Андрей» и «Разговор».

На рубеже XIX–XX веков в особняке открыли приют имени князя Сергея Александровича. После революции 1917 года особняк переделали под коммунальные квартиры. В 1974-м здание расселили, до конца 2000-х годов в нем размещались разные учреждения.

В 2007 году правительство Москвы приняло решение создать в здании Музей И. С. Тургенева. В преддверии 200-летия со дня рождения писателя особняк полностью отреставрировали, передает официальный сайт мэра Москвы.

24 апреля в честь 100-летия музея заведующая отделом ботаники Елена Михеечева рассказала об истории архитектурного ансамбля Биологического музея на Малой Грузинской.

особняк Иван Тургенев История
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