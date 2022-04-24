Москвичам рассказали, как появился ансамбль Биологического музея на Малой Грузинской

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, Малая Грузинская улица, 15 Карта всех событий

В этом году Государственному биологическому музею имени К. А. Тимирязева исполняется 100 лет. Заведующая отделом ботаники музея Елена Михеечева рассказала об истории архитектурного ансамбля.

Русский коллекционер Петр Щукин решил построить усадьбу для своего Музея русских древностей в конце XIX века. Его братья тоже были собирателями предметов искусства и старины.

Так, Дмитрий владел внушительной коллекцией полотен старых европейских живописцев, Сергей — собранием картин французских импрессионистов, Иван — произведениями испанских художников.

Здание было решено строить в модном тогда псевдорусском стиле. На постройку ушло всего 16 месяцев, здание было готово в 1893 году.

Однако вскоре Щукину стало понятно, что его растущая коллекция не умещается и в новом здании, и он решил строить еще один корпус. Он был возведен в 1896–1898 годах вдоль красной линии Малой Грузинской улицы.

— Но все равно места не хватало, и в 1905 году уже третий архитектор, Федор Кольбе, начал строить одноэтажный корпус музейного склада, — рассказала Михеечева.

В 1905 году Щукин подарил здания на Малой Грузинской и коллекцию Историческому музею, но продолжил пополнять собрание и остался его хранителем. А в 1934 году, уже после смерти Щукина, по ходатайству Максима Горького сюда переехал Биологический музей имени Тимирязева, который располагается здесь и сегодня, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого горожан пригласили на новый маршрут с аудиогидом по Замоскворечью, который посвящен купеческому наследию старинного московского района.

В ходе прогулки москвичи увидят особняк водочного короля Российской империи Петра Смирнова и дом колбасного короля Николая Григорьева. Помимо этого, горожане смогут узнать, какое здание называли «изумрудом Шехтеля».