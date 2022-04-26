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Украинцы в Греции жестоко избили россиянку на Пасху

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
Украинцы в Греции жестоко избили россиянку на Пасху
Фото: Pixabay

Группа граждан Украины в воскресенье, 24 апреля, во время празднования Пасхи жестоко избила россиянку, историка и археолога Оксану Маряхину. Об этом сообщила сама пострадавшая.

— Мы с компанией были на пляже Агиос Космас в Афинах, было много компаний. <...> На некотором расстоянии была украинская компания, их было человек 30. В какой-то момент, когда мы уже собирали вещи, компания стала кричать долго и упорно «слава Украине», наши ребята — их осталось двое — крикнули «Слава России». В ответ посыпалась нецензурная брань, угрозы и люди пошли драться с какими-то предметами в руках, — рассказала Маряхина.

Пострадавшая добавила, что узнала несколько человек из украинской компании и попыталась мирно решить конфликт, однако ее не послушали. Украинский знакомый россиянки кастетом ударил ее в заднюю часть головы, Маряхина упала, после чего ее начали избивать ногами.

На помощь археологу подбежали другие люди и вызвали полицию. Украинская компания сразу после этого разбежалась.

Пострадавшая уже написала заявление в полицию, сейчас планирует посетить судмедэксперта и снять побои: у Маряхины синяки на руках, ногах и ребрах, разбита голова и лицо, а также, вероятно, сотрясение мозга.

Историк подчеркнула, что знает личные данные человека, который ударил ее кастетом. Пострадавшая выразила уверенность, что правоохранительные органы обязательно найдут хулиганов и они получат по заслугам, передает РИА Новости.

25 апреля известный российский актер Сергей Астахов выразил возмущение по поводу избиения коллеги по цеху Агнии Мищенко-Бродской в Италии, сравнив произошедшее с обыкновенным фашизмом.

Возмутительное происшествие случилось возле дома актрисы в Италии, в нападении подозреваются беженцы с Украины. В своих соцсетях артистка опубликовала видеообращение к подписчикам с распухшим от побоев лицом, в котором выразила недоумение по поводу агрессии украинцев. По словам 42-летней звезды российского кино, ее избили только за то, что она является «русской еврейкой».

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