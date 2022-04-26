Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Расписание поездов МЦД-1 на Савеловском и Белорусском направлениях изменится в выходные

Александр Афонин

Город
Расписание поездов МЦД-1 на Савеловском и Белорусском направлениях изменится в выходные
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Тестовская Карта всех событий

С 30 апреля по 4 мая на МЦД-1 на Савеловском и Белорусском направлениях изменится расписание поездов. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В период с 3:00 до 3:00 поезда не будут останавливаться на «Тестовской» и «Беговой» станциях, увеличатся интервалы. Также, будет отменена часть маршрутов, а часть, в направление от и до Савеловского вокзала, поедет укороченным путем.

Аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут следовать только с Белорусского вокзала с остановками на «Савеловской» и «Окружной». При следовании из аэропорта конечной станцией будет Белорусский вокзал.

Поезда в направлении «Усово» проследуют до станции «Рабочий поселок».

— Эти изменения нужны для подготовки укладки дополнительных путей на участке Беговая – Белорусский вокзал и реконструкции станции Беговая, — говорится в сообщении.

Отмечается, что время выбрано в связи с тем, что в выходные на диаметрах и пригородных линиях намного меньше пассажиров.

До этого сообщалось, что в период с 30 апреля по 4 мая на центральных участках первого и второго маршрутов Московских центральных диаметров будут проводиться масштабные путевые работы.

Ремонт МЦД расписание
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте