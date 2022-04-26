Расписание поездов МЦД-1 на Савеловском и Белорусском направлениях изменится в выходные
С 30 апреля по 4 мая на МЦД-1 на Савеловском и Белорусском направлениях изменится расписание поездов. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В период с 3:00 до 3:00 поезда не будут останавливаться на «Тестовской» и «Беговой» станциях, увеличатся интервалы. Также, будет отменена часть маршрутов, а часть, в направление от и до Савеловского вокзала, поедет укороченным путем.
Аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут следовать только с Белорусского вокзала с остановками на «Савеловской» и «Окружной». При следовании из аэропорта конечной станцией будет Белорусский вокзал.
Поезда в направлении «Усово» проследуют до станции «Рабочий поселок».
— Эти изменения нужны для подготовки укладки дополнительных путей на участке Беговая – Белорусский вокзал и реконструкции станции Беговая, — говорится в сообщении.
Отмечается, что время выбрано в связи с тем, что в выходные на диаметрах и пригородных линиях намного меньше пассажиров.
До этого сообщалось, что в период с 30 апреля по 4 мая на центральных участках первого и второго маршрутов Московских центральных диаметров будут проводиться масштабные путевые работы.