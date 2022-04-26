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Астролог составила любовный гороскоп на май для всех знаков зодиака

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Гороскоп
Общество
Астролог составила любовный гороскоп на май для всех знаков зодиака
Фото: Pexels

Астролог Елена Егорова рассказала, что ждет на любовном фронте представителей всех знаков зодиакального круга в последний месяц весны.

Эксперт порекомендовала Овнам выйти из режима ожидания и вспомнить, что все зависит только от них самих, тем более в отношениях. Представителям этого знака зодиака нужно приступить к действиям и перестать обижаться на весь мир и партнера.

Тельцов ждет замечательный месяц, однако им нужно проверять поступающую информацию, так как им могут что-то недоговаривать. В принятии решений относительно партнера и отношений им нужно положиться на интуицию.

У Близнецов начнется настоящая романтика. Их ждут перемены к лучшему и выход на новый уровень отношений. Многие из этих представителей этого знака отправятся в совместное путешествие, а те, кто еще не обременен отношениями, могут рассчитывать на интересное знакомство.

Для Раков также наступил счастливый период. Этот месяц подходит для домашних и семейных дел. Возможно приобретение совместной недвижимости или переезд. Отношения с любимыми и близкими будут складываться самым лучшим образом.

В этом месяце Львов могут пригласить на празднование важного события: свадьбу, крещение или день рождения, где произойдет романтическое знакомство. Кроме того, у представителей этого знака есть большая вероятность получить в мае предложение руки и сердца.

Дев ожидает активный и плодотворный месяц. Вероятна интересная поездка или получение подарков. Им удастся достигнуть цели или познакомиться с интересным человеком.

У представителей знака Весы наступит прекрасная пора. Их жду подарки или романтическое знакомство. Месяц подходит для занятия собой и подготовки к долгожданной встрече.

Задача Скорпионов — быть активными и действовать. В этот активный период им нужно общаться с людьми. Близкие будут оказывать на поддержку. Свободным представителям знака не стоит отказываться от приглашений на мероприятия, так как там вероятно многообещающее знакомство.

Беспечность, легкость, обнуление и новые начинания будут сопутствовать Стрельцам в мае. Время подходит для выхода на новый уровень отношений в паре, завершение конфликта и начала с чистого. Свободные Стрельцы получат шанс на новое знакомство.

В мае Козерогам можно ждя хороших новостей, которые принесут изменения в отношения. Возможна совместная поездка. В этот период они почествуют прилив энергии, которая позволит делать хорошо несколько дел одновременно.

У Водолеев наступит стабильность в отношениях. Партнер преподнесет приятный подарок. Свободные представители этого знака зодиака могут рассчитывать на знакомство и начало новых отношений.

Для рожденных под знаком Рыбы в этом месяце сложатся прекрасные обстоятельства, которые внесут свежесть в прежние отношения. Кто-то получит предложение руки и сердца, а кто-то — подарок в виде совместного путешествия. Свободные представители знака поднимут планку для нового партнера и не прогадают, пишет Life.

Последний месяц весны может кардинально изменить жизнь многих людей. Чего ждать от мая представителям всех знаков зодиака, также рассказала астролог Анастасия Широкова.

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