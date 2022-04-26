Столичные службы начали ремонт дорог в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столице объявили о начале ремонта городских дорог, в общей сложности планируется отремонтировать более 23 миллионов квадратных метров магистралей, улиц, дворовых территорий и проездов. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к подготовительным работам по ремонту асфальтобетонных покрытий. В этом году планируем отремонтировать свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий, работы уже начались на МКАД и Третьем транспортном кольце, — отметил он.

Заммэра рассказал, что работы по текущему ремонту дорог проводятся на ежегодной основе. По его словам, они необходимы, так как качество дорожного полотна должно соответствовать установленным нормативам, говорится в релизе.

Также стало известно, что специалисты Комплекса городского хозяйства начали работы, связанные с подготовкой систем теплоснабжения к завершению отопительного сезона.

Напомним, что отключение отопления проводится поэтапно в течение трех дней.