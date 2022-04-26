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В России могут запустить 15 спутников «Глонасс-К2» до 2030 года

Полина Долганова

Общество
В России могут запустить 15 спутников «Глонасс-К2» до 2030 года
Фото: Роскосмос

Около 15 навигационных спутников нового поколения «Глонасс-К2» планируют запустить в течение ближайших восьми лет. Об этом сообщил генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» им. М. Ф. Решетнева (производитель спутников «Глонасс») Николай Тестоедов.

По его словам, в текущем году в России также могут запустить один спутник «Глонасс-М». До 2024 года, в свою очередь, планируется реализовать запуск восьми аппаратов «Глонасс-К».

— К концу 2024 года 14 космических аппаратов «Глонасс-М» и «Глонасс-К» в составе орбитальной группировки будут способны передавать гражданский сигнал L3 с кодовым разделением системы ГЛОНАСС, — цитирует Тестоедова ТАСС.

Недавно сообщалось, что Роскосмос направит в Минтранс и Росавиацию предложения по замене GPS на ГЛОНАСС. Об этом глава корпорации Дмитрий Рогозин написал в своем Telegam-канале. Возможен ли переход на данную систему и сколько времени на это потребуется, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

По словам бывшего заместителя главного конструктора авиационного приборостроительного завода Виктора Рогинского, ГЛОНАСС может стать заменой GPS.

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