Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Подмосковье выросло число пользователей портала «Добродел»

Ирина Игнатенко

Общество
В Подмосковье выросло число пользователей портала «Добродел»
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Число жителей Московской области, которые установили приложение «Добродел» на мобильный телефон, увеличилось на 4,1 тысячи человек и составило 809 тысяч человек. Об этом рассказал первый заместитель министра госуправления, ИТ и связи Московской области Алексей Бирюков.

Он отметил, что за последнюю неделю к властям региона поступило 45,3 тысячи обращений.

Из них за неделю 30,7 тысячи обращений поступило через портал «Добродел», через соцсети — 4,2 тысячи обращений, 6,2 тысячи обращений — через межведомственную систему электронного документооборота, через почту губернатора — 459 обращений, через Единую диспетчерскую службу — 373 обращения.

Губернатор области Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал, насколько важно уделять внимание обращениям жителей региона. В каждом сезоне — разные темы, которые волнуют жителей. Этой весной жителей области волнуют уборка территорий и ремонт дорог, передает РИАМО.

В настоящее время жители Подмосковья могут принять участие в голосовании по ремонту дорог, которое началось на портале «Добродел». Участки, которые пройдут отбор, включат в программу ремонта на следующий год.

Подмосковье Ремонт сайт «Добродел»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте