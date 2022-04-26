В Подмосковье выросло число пользователей портала «Добродел»

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Число жителей Московской области, которые установили приложение «Добродел» на мобильный телефон, увеличилось на 4,1 тысячи человек и составило 809 тысяч человек. Об этом рассказал первый заместитель министра госуправления, ИТ и связи Московской области Алексей Бирюков.

Он отметил, что за последнюю неделю к властям региона поступило 45,3 тысячи обращений.

Из них за неделю 30,7 тысячи обращений поступило через портал «Добродел», через соцсети — 4,2 тысячи обращений, 6,2 тысячи обращений — через межведомственную систему электронного документооборота, через почту губернатора — 459 обращений, через Единую диспетчерскую службу — 373 обращения.

Губернатор области Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал, насколько важно уделять внимание обращениям жителей региона. В каждом сезоне — разные темы, которые волнуют жителей. Этой весной жителей области волнуют уборка территорий и ремонт дорог, передает РИАМО.

В настоящее время жители Подмосковья могут принять участие в голосовании по ремонту дорог, которое началось на портале «Добродел». Участки, которые пройдут отбор, включат в программу ремонта на следующий год.