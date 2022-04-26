Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков заявил о желании Кремля продолжать диалог с новым правительством Пакистана

Араз Салехов

В мире
Песков заявил о желании Кремля продолжать диалог с новым правительством Пакистана
Фото: Администрация президента РФ

Кремль рассчитывает, что диалог с новым правительственным составом Пакистана будет продолжаться на том же уровне, что был прежде. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Россия сохраняет заинтересованность в развитии диалога с Исламабадом и в развитии самого широкого спектра торгово-экономических отношений. (Ранее — прим. «ВМ») имели место контакты на высшем уровне. Мы рассчитываем на то, что диалог будет продолжен, — отметил он.

При этом представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов касаемо обмена писем между президентом России Владимиром Путиным и новым премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, заявил, что дипломатическая переписка редко обнародуется, сообщает ТАСС.

Напомним, что национальное собрание Пакистана в ночь на воскресенье, 10 апреля, проголосовало за вынесение вотума недоверия премьер-министру страны Имрану Хану.

Уточняется, что за подобное решение проголосовали 174 депутата, что составляет большинство членов нижней палаты местного парламента.

Помимо этого, Дмитрий Песков рассказал, что лидер РФ сегодня провел телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой лидеры двух стран обсуждали Украину.

Дмитрий Песков Пакистан Дипломатия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте