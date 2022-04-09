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Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру страны

Василий Плиткин

В мире
Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру страны
Премьер-министр Пакистана Имран Хан принимал участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН / Фото: Скриншот видео (webtv.un.org/search/pakistan-prime-minister-addresses-general-debate-74th-session/6090067120001/?term=pakistan&lan=english&sort=date)

Национальное собрание Пакистано в ночь на воскресенье, 10 апреля, проголосовало за вынесение вотума недоверия премьер-министру страны Имрану Хану.

По информации местного телеканала Geo TV, за подобное решение проголосовали 174 депутата, что составляет большинство членов нижней палаты местного парламента. Всего Нацсобрание Пакистана насчитывает 342 депутата.

Таким образом, Имран Хан теперь обязан покинуть должность премьер-министра азиатского государства. Этот случай стал первым в истории страны, когда парламент вынес вотум недоверия главе кабинета министров.

В субботу, 9 апреля, в отставку со своей должности подал спикер Национального собрания Пакистана Асад Кайсер. Он заявил, что не будет принимать участия в «иностранном заговоре», целью которого является смещение премьер-министра с занимаемого поста, пишет ТАСС.

Накануне издание The Economist провело исследование, которое показало, что Пакистан относится к числу стран, которые поддерживают или выражают нейтралитет в отношении России после начала спецоперации на Украине.

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