The Economist рассказал о высоком уровне поддержки России в мире

Фото: МИД РФ

Две трети населения мира на фоне специальной военной операции в Донбассе поддерживают Россию или сохраняют нейтралитет. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил британский журнал The Economist.

— Около 30 процентов населения мира проживает в 28 странах, чьи правительства классифицируются EIU как склоняющиеся к России. Помимо Китая к ним относятся такие густонаселенные места, как Пакистан и Эфиопия. Для некоторых, таких как Эритрея и Сирия, Россия является ключевым союзником. 32 правительства остались нейтральными, в том числе правительства Бангладеш, Бразилии и Индии, — приводятся данные отдела исследований Economist Intelligence Unit (EIU).

Против России выступили самые богатые в Северной Америке и Европе страны, а также исторически нейтральные Финляндия, Швеция и Швейцария. По данным EIU, более 70 процентов мирового ВВП приходится на прозападные страны.

Анализ проводился на основе данных действия правительств. Они оценивались с момента начала спецоперации с учетом исторических связей с Россией, передает «Известия».

24 февраля в своем обращении к гражданам президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Подобное решение вызвало неоднозначную реакцию в мировом сообществе.