Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин сегодня провел телефонную беседу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в ходе которой лидеры двух стран обсуждали Украину. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Я действительно могу подтвердить, более того, я могу сказать, что он уже состоялся, и могу подтвердить, что, действительно, там обсуждалась Украина. Более развернутое сообщение мы дадим, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, что турецкий лидер выразил готовность оказать всю возможную помощь в ходе переговоров между Украиной и Россией. Кроме того, он заявил, что Анкара «в целом положительно» рассматривает вопрос готовности стать гарантом безопасности для Киева.

Помимо этого, Турецкое государство старается удержать своих союзников по альянсу НАТО подальше от Черного моря. Министр национальной обороны страны Хулуси Акар призвал страны воздержаться от двусмысленных шагов и провокаций, а также отрицательно ответил на вопрос о наличии в Черном море судов государств, не имеющих выхода к водоему.