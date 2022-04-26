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Бета-версию российского аналога Google Play запустят в России до конца мая

Полина Долганова

Общество
Бета-версию российского аналога Google Play запустят в России до конца мая
Фото: depositphotos

Минцифры договорилось с ИТ-компаниями о создании отечественного аналога магазина приложений Google Play. Его разработкой занимается компания VK. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

По его словам, первую бета-версию онлайн-магазина планируется запустить до конца мая.

Шадаев уточнил, что магазин создается на внебюджетные средства.

— Это не делается за бюджетные деньги, нам кажется это очень важно, чтобы была полноценная экосистема, которая сама бы развивалась, регулировалась крупнейшими участниками рынка, — цитирует министра ТАСС.

Владельцы телефонов с операционной системой Android в случае полного ухода из Росcии Google Play смогут пользоваться альтернативными вариантами. Обладатели устройств Apple в случае ухода App Store лишатся возможности скачивать приложения. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин. По его словам, смартфоны с Android позволяют загружать приложения при помощи разных способов. Также можно скачивать приложения на сайтах разработчиков и компаний, в частности, банков, отметил Муртазин.

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