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В Госдуме призвали принять единые требования к безопасности детских садов и школ

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
В Госдуме призвали принять единые требования к безопасности детских садов и школ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Руководителям детских образовательных учреждений нужно тщательнее подходить к вопросам охраны: только так можно предотвратить возникновение трагедий. Необходимо также обязательно принять единые требования к безопасности таких учреждений. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, комментируя стрельбу в детском саду в Ульяновской области.

По его словам, учреждения в ведении Министерства просвещения разделены на несколько категорий опасности.

— Все школы и детсады, колледжи, техникумы, летние лагеря отдыха, центры дополнительного детского образования разделены на четыре категории опасности. Чем выше риски, тем больше требований. Эти объекты должны охраняться частными охранными организациями или Росгвардией. В этом же детском саду охранника вовсе не было: только тревожная кнопка, но ее просто некому нажимать. Некому остановить злоумышленника, некому досмотреть потенциального нарушителя, — объяснил депутат.

Он отметил, что в каждой школе и детском саду должен быть высококвалифицированный персонал охраны с актуализированными в соответствии с требованиями времени правами и обязанностями.

Образовательные организации несут ответственность за безопасность на своей территории. Нужно создать общие требования для таких организаций, подчеркнул Выборный.

— Необходимо принять единые требования к безопасности образовательных учреждений в России. Это позволит активнее внедрять современные методы обеспечения безопасности и комфорта учебного процесса. Тогда и финансирование процессов обеспечения безопасности не окажется на последнем месте, — заметил он.

Финансирование безопасности детей в образовательных организациях должно быть в приоритете, а не по остаточному принципу, уверен депутат. При выборе охранной организации такой показатель, как цена, не должен быть решающим: надо ориентироваться на качество, опыт и профессиональные компетенции, пояснил собеседник «ВМ».

К ЧОПам, обеспечивающим безопасность образовательных объектов, предъявляется ряд строгих требований, заметил депутат.

— Среди таких требований — обязательное наличие дистанционного центра видеомониторинга, оснащение ручными металлодетекторами, наличие собственной вооруженной группы быстрого реагирования, — рассказал Выборный.

Он отметил, что профессиональный стандарт «Работник по обеспечению охраны на объектах образования», утвержденный в 2015 году, должен стать обязательным: сейчас он является факультативным. В документе прописаны все основные требования к соискателю на такую должность: физподготовка, медосвидетельствование, прохождение специальных курсов по профподготовке, сдача квалификационного экзамена, перечислил депутат.

Выборный подчеркнул, что руководителям детских садов нужно ответственно подходить к безопасности.

— Сейчас есть все инструменты для предотвращения этих трагедий. Но на деле оказывается, что руководители детских учреждений относятся к вопросам безопасности безответственно, что в итоге приводит к жертвам, — заключил депутат.

Во вторник, 26 апреля, мужчина устроил стрельбу в детском саду в Ульяновской области. В результате погибли четыре человека.

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