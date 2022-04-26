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Японские ученые назвали витамин для эффективного похудения

Анастасия Колоскова

Общество
Японские ученые назвали витамин для эффективного похудения
похудение

Витамин Е помогает в снижении веса, а также борется с провоцирующими ожирением болезнями. К такому выводу пришли ученые из японского Технологического института Шибаура.

Известно, что ожирение способствует окислительным процессам в организме, которые приводят к развитию рака, диабета, атеросклероза и болезни Альцгеймера, а также преждевременному старению. Учитывая эту особенность, японские ученые попробовали использовать в лечении ожирения препараты с мощным антиоксидантным действием, которым является витамин Е.

Эксперты поставили эксперимент на мышах и использованием составляющих витамина Е — токотриенолов. На протяжении 13 недель грызунов откармливали богатой жирами едой, а части из них одновременно давали токотриенолы. В результате мыши из «витаминной» группы набирали вес гораздо медленнее, чем остальные. Исследователи пришли к выводу, что высокое потребление витамина Е помогает держать вес в норме. Однако уточняется, что получать элементы следует из продуктов, так как чудотворные токотриенолы в синтетическом витамине Е из аптеки отсутствуют.

Ученые уточнили, что полезные микроэлементы содержатся в пшенице, рисе, ячмене, овсе, ржи, подсолнечных семенах, фундуке, кукурузе, других семенах и орехах и нерафинированных маслах из них. Причем ценной в этом отношении является оболочка зерен, которую удаляют при обработке. Сохраняются токотриенолы в грубой цельнозерновой муке, пишет АиФ.

До этого американские диетологи назвали правильные завтраки при похудении.

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