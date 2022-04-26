Депутат Власов предложил обеспечить младшеклассников двухразовым бесплатным питанием

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Учащиеся с первого по четвертый класс зачастую уходят со школы во второй половине дня. Поэтому обеды для них тоже нужно сделать бесплатными. Такое мнение в беседе высказал депутат Василий Власов.

— Сейчас гарантировано одноразовое питание ученикам младших классов — с первого по четвертый. Моя практика, когда я учился в школе, сегодняшняя практика показывают, что иногда четвертый класс — пять занятий, уже время движется к вечеру. Было бы правильно, чтобы обед тоже школьники с первого по четвертый класс могли получить в школе, — отметил депутат в комментарии «360».

Он добавил, что в настоящее время обеды школьники получают за дополнительную плату, которая меняется в зависимости от региона.

Предложение Власова также поддержала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она добавила, что необходимо увеличить финансирование школьных обедов, так как цены на многие продукты изменились, передает RT.

В конце марта в Подмосковье было запущено голосование по качеству питания в школьных столовых.