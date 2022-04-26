Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат Власов предложил обеспечить младшеклассников двухразовым бесплатным питанием

Ирина Игнатенко

Общество
Депутат Власов предложил обеспечить младшеклассников двухразовым бесплатным питанием
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Учащиеся с первого по четвертый класс зачастую уходят со школы во второй половине дня. Поэтому обеды для них тоже нужно сделать бесплатными. Такое мнение в беседе высказал депутат Василий Власов.

— Сейчас гарантировано одноразовое питание ученикам младших классов — с первого по четвертый. Моя практика, когда я учился в школе, сегодняшняя практика показывают, что иногда четвертый класс — пять занятий, уже время движется к вечеру. Было бы правильно, чтобы обед тоже школьники с первого по четвертый класс могли получить в школе, — отметил депутат в комментарии «360».

Он добавил, что в настоящее время обеды школьники получают за дополнительную плату, которая меняется в зависимости от региона.

Предложение Власова также поддержала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она добавила, что необходимо увеличить финансирование школьных обедов, так как цены на многие продукты изменились, передает RT.

В конце марта в Подмосковье было запущено голосование по качеству питания в школьных столовых.

Правильное питание Депутаты Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте