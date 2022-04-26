Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин: В Москве проходят Дни исторического и культурного наследия

Лейла Алиева

Город
Собянин: В Москве проходят Дни исторического и культурного наследия
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Болотная набережная, 15 Карта всех событий

Дни исторического и культурного наследия проходят в настоящее время в столице. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В этом году ценители истории архитектуры смогут попасть в здания, доступ в которые обычно ограничен: особняк Листа в Глазовском переулке, особняк Смирнова на Тверском бульваре, дом Кропоткина в Кропоткинском переулке. Можно сходить в недавно отреставрированные дом Третьяковых, Дом культуры ГЭС-2, доходный дом купца Василия Быкова на 2-й Брестской улице, — отметил мэр в своем Telegram-канале.

Собянин: В Москве проходят Дни исторического и культурного наследия Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Старинные усадьбы, особняки, музеи и другие площадки по традиции откроют свои двери для жителей города. Первые экскурсии уже прошли 18 апреля — в День памятников и исторических мест.

Собянин добавил, что для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья подготовили отдельные программы. Например, для горожан с нарушениями слуха пройдут специальные экскурсии в главном доме усадьбы Замятина — Третьякова на Гоголевском бульваре, а также в особняке Василия Носова на Электрозаводской улице.

26 апреля пресс-служба мэра и правительства Москвы рассказала историю одного из последних деревянных строений начала XIX века: дома Тургенева. Прошлое особняка начинается с улицы Остоженки. С XVIII века она заселялась представителями московской знати.

Улица тесно связана с художниками, архитекторами и писателями. В деревянном особняке, в доме 37/7, в середине позапрошлого века провел немало времени Иван Тургенев.

Москва Сергей Собянин Центральный административный округ (ЦАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте