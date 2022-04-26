Собянин: В Москве проходят Дни исторического и культурного наследия

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Болотная набережная, 15 Карта всех событий

Дни исторического и культурного наследия проходят в настоящее время в столице. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В этом году ценители истории архитектуры смогут попасть в здания, доступ в которые обычно ограничен: особняк Листа в Глазовском переулке, особняк Смирнова на Тверском бульваре, дом Кропоткина в Кропоткинском переулке. Можно сходить в недавно отреставрированные дом Третьяковых, Дом культуры ГЭС-2, доходный дом купца Василия Быкова на 2-й Брестской улице, — отметил мэр в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Старинные усадьбы, особняки, музеи и другие площадки по традиции откроют свои двери для жителей города. Первые экскурсии уже прошли 18 апреля — в День памятников и исторических мест.

Собянин добавил, что для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья подготовили отдельные программы. Например, для горожан с нарушениями слуха пройдут специальные экскурсии в главном доме усадьбы Замятина — Третьякова на Гоголевском бульваре, а также в особняке Василия Носова на Электрозаводской улице.

26 апреля пресс-служба мэра и правительства Москвы рассказала историю одного из последних деревянных строений начала XIX века: дома Тургенева. Прошлое особняка начинается с улицы Остоженки. С XVIII века она заселялась представителями московской знати.

Улица тесно связана с художниками, архитекторами и писателями. В деревянном особняке, в доме 37/7, в середине позапрошлого века провел немало времени Иван Тургенев.