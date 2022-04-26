Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперты перечислили продукты, снижающие уровень стресса и тревоги

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
Эксперты перечислили продукты, снижающие уровень стресса и тревоги
Фото: depositphotos

Эксперты назвали десять продуктов, которые могут помочь снизить уровень стресса.

Теплое молоко

В молоке содержатся магний, кальций и калий, которые эффективно борются с тревогой. Выпив стакан теплого молока, вы точно будете спать спокойно. Кроме того, в этом напитке содержится витамин D, который поддерживает хорошее настроение и улучшает качество сна.

Вишневый сок и зеленый чай

В вишневом соке содержится мелатонин, который помогает успокоиться и крепко уснуть, а в зеленом чае — ментол, расслабляющий мышцы. Кроме того, содержащий аминокислоты зеленый чай стимулирует выработку серотонина и дофамина, а также снижает уровень гормона стресса.

Мангольд

Это листовой овощ, который богат клетчаткой, витаминами С, А, К, железом и калием. Данный продукт нормализует артериальное давление, уровень сахара в крови, избавляет от раздражительности и придает сил в течение дня.

Моцарелла

В данном виде сыра содержатся пробиотики для пищеварения и хорошего настроения, а также триптофан для выработки серотонина.

Жирная рыба

Омега-3 жирные кислоты, имеющиеся в лососе, сельди и тунце, полезны тем, что тело наполняется серотонином и дофамином, которые гасят негативные эмоции и помогают справиться с факторами, вызывающими тревожные состояния.

Цитрусовые и темный шоколад

Апельсины и грейпфруты содержат витамины В и С и могут стать отличным успокаивающим перекусом. Темный шоколад, содержащий 70–85 процентов какао, поможет в борьбе со стрессом. Достаточно 40 граммов в день — и риск депрессии снизится в разы.

Миндаль

Горстка орехов миндаля — отличный способ поддержать нервную систему. Кроме того, ядрышки миндаля нормализуют уровень сахара в крови и артериальное давление, передает Пятый канал.

До этого диетолог Анна Мелехина составила список простых правил, которые помогут человеку справиться с перееданием во время стресса.

Правильное питание Стресс Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте