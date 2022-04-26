Эксперты перечислили продукты, снижающие уровень стресса и тревоги

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Эксперты назвали десять продуктов, которые могут помочь снизить уровень стресса.

Теплое молоко

В молоке содержатся магний, кальций и калий, которые эффективно борются с тревогой. Выпив стакан теплого молока, вы точно будете спать спокойно. Кроме того, в этом напитке содержится витамин D, который поддерживает хорошее настроение и улучшает качество сна.

Вишневый сок и зеленый чай

В вишневом соке содержится мелатонин, который помогает успокоиться и крепко уснуть, а в зеленом чае — ментол, расслабляющий мышцы. Кроме того, содержащий аминокислоты зеленый чай стимулирует выработку серотонина и дофамина, а также снижает уровень гормона стресса.

Мангольд

Это листовой овощ, который богат клетчаткой, витаминами С, А, К, железом и калием. Данный продукт нормализует артериальное давление, уровень сахара в крови, избавляет от раздражительности и придает сил в течение дня.

Моцарелла

В данном виде сыра содержатся пробиотики для пищеварения и хорошего настроения, а также триптофан для выработки серотонина.

Жирная рыба

Омега-3 жирные кислоты, имеющиеся в лососе, сельди и тунце, полезны тем, что тело наполняется серотонином и дофамином, которые гасят негативные эмоции и помогают справиться с факторами, вызывающими тревожные состояния.

Цитрусовые и темный шоколад

Апельсины и грейпфруты содержат витамины В и С и могут стать отличным успокаивающим перекусом. Темный шоколад, содержащий 70–85 процентов какао, поможет в борьбе со стрессом. Достаточно 40 граммов в день — и риск депрессии снизится в разы.

Миндаль

Горстка орехов миндаля — отличный способ поддержать нервную систему. Кроме того, ядрышки миндаля нормализуют уровень сахара в крови и артериальное давление, передает Пятый канал.

До этого диетолог Анна Мелехина составила список простых правил, которые помогут человеку справиться с перееданием во время стресса.