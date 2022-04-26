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Врач дал советы, как защитить детей от гепатита

Ирина Игнатенко

Общество
Врач дал советы, как защитить детей от гепатита
Фото: pixabay.com

Как защитить детей от гепатита и сделать так, чтобы они не подхватили инфекцию, рассказал врач и фармаколог Александр Эдигер.

Он отметил, что родителям надо заниматься профилактикой попадания вируса в организм. Необходимо следить за тем, чтобы ребенок мыл руки после улицы, получал чистые пищу и питье.

— Во-вторых, надо минимизировать всячески уколы, порезы. Немедленно обрабатывать ранки. А медицинские процедуры должны проводиться в условиях абсолютной противовирусной асептики: все одноразовое, чтобы предотвратить возможность заноса инфекции, — отметил он в комментарии Общественной службе новостей.

Особенно внимательными нужно быть в парикмахерских. При этом врач добавил, что в общественном туалете шансов заразиться немного, если тщательно мыть руки после посещения.

Ранее вропейское бюро ВОЗ сообщило о 169 случаях тяжелого гепатита неизвестной этиологии (не выявлены известные вирусы гепатита) у детей в возрасте от одного месяца до 16 лет в 12 странах, передает Взгляд.ру.

Ранее врачи рассказали «Вечерней Москве», как не пропустить гепатит у ребенка.

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