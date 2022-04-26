Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Аналитик назвал лучший финансовый инструмент для увеличения сбережений

Ирина Игнатенко

Финансы
Аналитик назвал лучший финансовый инструмент для увеличения сбережений
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В условиях нестабильного финансового рынка самым надежным для сохранения денег остается только один финансовый инструмент. О нем рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

— На фоне всех событий рублевый депозит – это единственное, что я могу посоветовать. Это оптимальный вариант. А учитывая, что Банк России скоро ключевую ставку снизит, имеет смысл делать вклад скорее, пока условия лучше, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что для долгосрочных вложений можно использовать инвестиции в золото. А тем, у кого «есть лишние деньги», можно попробовать приобрести российские акции. Хорошие дивиденды можно получить по акциям «Газпрома», «Норникеля», «Русгидро». Тем не менее, вложения в акции, подразумевают серьезные риски.

Эксперт также выступил против покупки недвижимости. По его оценке, сейчас это крайне невыгодный вариант вложений.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с «ВМ» рассказал, как правильно делать сбережения.

Банки Недвижимость сбережения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте