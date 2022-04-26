Аналитик назвал лучший финансовый инструмент для увеличения сбережений

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В условиях нестабильного финансового рынка самым надежным для сохранения денег остается только один финансовый инструмент. О нем рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

— На фоне всех событий рублевый депозит – это единственное, что я могу посоветовать. Это оптимальный вариант. А учитывая, что Банк России скоро ключевую ставку снизит, имеет смысл делать вклад скорее, пока условия лучше, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что для долгосрочных вложений можно использовать инвестиции в золото. А тем, у кого «есть лишние деньги», можно попробовать приобрести российские акции. Хорошие дивиденды можно получить по акциям «Газпрома», «Норникеля», «Русгидро». Тем не менее, вложения в акции, подразумевают серьезные риски.

Эксперт также выступил против покупки недвижимости. По его оценке, сейчас это крайне невыгодный вариант вложений.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с «ВМ» рассказал, как правильно делать сбережения.