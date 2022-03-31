Разумные траты: экономист рассказал, как правильно делать сбережения

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Наличие сбережений дает некоторое ощущение финансовой безопасности и помогает собрать средства для больших покупок. Существует множество моделей сберегательного поведения. Об одной из них «Вечерней Москве» рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

По его словам, прежде всего, следует определить уровень автономных трат, которые идут на продукты питания, мобильную связь, транспорт и прочее. Эти расходы нужно проанализировать и постараться оптимизировать. Например, может оказаться, что вы переплачиваете за мобильный интернет, в таком случае можно сэкономить при переходе на более дешевый тариф.

— Сумма, оставшаяся у вас после обязательных расходов, — это потенциальные средства, которые можно сберегать. Но в жизни каждого человека есть и траты, связанные с получением удовольствия, и расходы, носящие несистемный характер. Поэтому оставшуюся сумму рекомендуют делить в следующей пропорции: одна треть — на внеплановые расходы, две трети — на сбережения, — объяснил экономист.

Собеседник «ВМ» также дал советы, позволяющие избежать обесценивания сбережений. С учетом нынешней экономической ситуации экономист рекомендует делать банковские вклады:

— В настоящее время есть интересные предложения банков по депозитным вкладам. Достаточно высокие ставки позволят сохранить сбережения от обесценивания. Помимо этого, Центробанк сейчас создает максимально благоприятные условия для покупки драгоценных металлов: снятие НДС для этого типа операций, возможность приобретения золота в слитках и открытия обезличенных металлических счетов.

До этого нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова рассказала «ВМ», что мешает людям откладывать деньги.