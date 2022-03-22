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«Обратный эффект»: психолог объяснила, что мешает людям откладывать деньги

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Финансы
«Обратный эффект»: психолог объяснила, что мешает людям откладывать деньги
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Многим людям не удается откладывать деньги и делать накопления сугубо по психологическим причинам. О них «Вечерней Москве» рассказала нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова.

По ее словам, многим людям не удается делать сбережения из-за внутреннего запрета на благополучие. Человек ведет себя расточительно, а иногда и вовсе попадает в «долговую яму». Затем, оказавшись в затруднительном финансовом положении, он испытывает чувство беспомощности и тревогу.

Именно пагубная потребность в этом состоянии, знакомом с детства, может стать преградой на пути к счастью. В таком случае следует «проработать» причины этой потребности с психотерапевтом и устранить ее.

Наличие сбережений, по словам Наумовой, дает некоторое ощущение безопасности, но есть и обратный эффект:

— Действительно, для кого-то наличие сбережений — это безопасность. С одной стороны, это действительно так, потому что в любой момент можно позволить себе все, что необходимо, — лекарства, лечение, одежду, пищу, путешествие и так далее. С другой стороны, страх потерять накопленное и заработанное тоже может травмировать человека. В основе всех этих переживаний лежит отсутствие гармонии, ощущения стабильности и спокойствия.

По этой причине крайне важно выстроить внутри себя гармоничные отношения, постараться принять себя как данность и поставить перед собой цели и задачи, основанные на представлении своего будущего благополучия.

Подробнее о том, как правильно копить деньги — в материале «ВМ».

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