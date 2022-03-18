«Сберегательная» психология: эксперты рассказали, как правильно откладывать деньги

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Специалисты портала «Зарплата.ру» провели исследование и выяснил, что 71 процент россиян откладывают деньги с зарплаты. Согласно исследованию, наиболее популярные цели накопления — «на черный день» (30 процентов респондентов), недвижимость (24 процента), крупные покупки (18 процентов), отпуск (12 процентов) и ремонт (6 процентов). Однако 13 процентов по тем или иным причинам никаких накоплений не делают. О том, какой процент от дохода лучше переводить в сбережения, и о психологии этого процесса — в материале «Вечерней Москвы».

Древнее правило

В беседе с «ВМ» профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков отметил, что сбережения полезны как для экономики страны, так и для населения, когда они хранятся в виде вкладов:

— Национальной экономике выгодно, когда население хранит сбережения на банковских вкладах. Таким образом они оказываются в деле. Хранение дома — это не сбережения. Это деньги, выпавшие из экономического оборота. То есть это неэффективно и невыгодно никому.

По словам эксперта, традиционный способ формирования сбережений — откладывание части дохода.

— Известное древнее правило — откладывайте десятину, то есть 10 процентов от своего дохода, — отметил эксперт.

В нынешней ситуации не рекомендуется делать валютных вкладов или инвестировать деньги в ценные бумаги и акции.

— Локально сейчас хорошая ситуация, когда можно вложить свободные рубли в банк на выгодных условиях — больше 20 процентов годовых на 3–6 месяцев. Если есть свободные рубли, то имеет смысл отнести их в надежный банк под указанный процент. В любом случае 1,4 миллиона рублей вам вернут (Система страхования вкладов гарантирует возврат до 1,4 миллиона рублей в случае банкротства банка — прим. «ВМ»), — заключил собеседник «ВМ».

«Сберегательная» психология

В разговоре с «ВМ» нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова отметила, что отношения с деньгами у всех очень разные. В этом смысле важно, насколько человек выстраивает адекватные отношения с деньгами. Бывают люди чрезмерно бережливые, а есть те, кто слишком много тратит, тем самым стараясь «избавиться» от средств. При этом и те, и другие могут испытывать переживания.

— Излишне бережливые люди могут сильно переживать и страдать из-за страха потерять источник дохода или накопления. То же самое касается и людей, которые, напротив, стараются избавиться от денег — транжирят, не экономят ни на чем, не умеют планировать свои расходы. Как правило, у этих людей есть установка: богатые — это плохие люди, — объяснила собеседница «ВМ».

По словам психолога, многим людям не удается делать сбережения из-за внутреннего запрета на благополучие. Человек тратит все, что зарабатывает, может даже попадать в долги и вследствие этого испытывает чувство беспомощности и тревогу — знакомые из детства состояния. Именно пагубная потребность в них может стать преградой на пути к счастью. В таком случае следует проработать причины этой потребности с психотерапевтом и устранить ее.

Наличие сбережений, по словам Наумовой, дает некоторое ощущение безопасности, но есть и обратный эффект:

— Действительно, для кого-то наличие сбережений это безопасность. С одной стороны, это на самом деле так, потому что в любой момент можно позволить себе все, что необходимо: лекарства, лечение, одежду, пищу, путешествие и так далее. С другой стороны, страх потерять накопленное и заработанное тоже может травмировать человека. В основе всех этих переживаний лежит отсутствие гармонии, ощущения стабильности и спокойствия.

По этой причине крайне важно выстроить внутри себя гармоничные отношения, постараться принять себя как данность и поставить перед собой цели и задачи, основанные на представлении своего будущего благополучия. Одним из элементов этого благополучия, как отмечает психолог, является грамотное финансовое планирование:

— Зарабатывая деньги, очень важно планировать, вести свою семейную бухгалтерию. Понимать, какой процент необходимо откладывать на различные нужды, на черный день, здоровье, образования, а какую сумму можно потратить. Финансовое планирование помогает человеку организоваться и почувствовать себя в безопасности.