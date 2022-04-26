Офисное здание в Таганском районе ввели в эксплуатацию после реконструкции

Фото: Pixabay

Россия, Москва, Николоямской тупик, 4с2 Карта всех событий

Офисный центр площадью около 400 квадратных метров ввели в эксплуатацию после реконструкции в Таганском районе Москвы. Об этом во вторник, 26 апреля, рассказал председатель столичного комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко.

— Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию офисного здания в центре столицы после реконструкции. Строительные работы в офисном центре на территории Таганского района завершены, объект полностью соответствует требованиям проектной документации, — отметил руководитель ведомства.

Также он добавил, что для создания комфортной рабочей обстановки и повышения производительности труда сотрудников офисные площади в Москве постоянно обновляются. В ходе работ в центре поменяли конфигурацию кровли и внутреннюю планировку помещений.

Специалисты окрасили и отделали фасады декоративными элементами белого цвета в виде рустов и молдингов. Уточняется, что одноэтажное здание с подземным этажом расположено по адресу Николоямской тупик, дом 4, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что девятиэтажный гараж, расположенный на Новохохловской улице, будет реконструирован под офисное здание. Помещения будущего офиса приспособят для удобства маломобильных граждан.

На первом этаже разместят кафе на 52 места. Благодаря большому проценту остекления в здании будет много солнечного света.