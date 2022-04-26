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Диетолог назвала эффективные способы похудения к лету

Анна Михалюк

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог назвала эффективные способы похудения к лету
Фото: depositphotos

У всех худеющих остался всего один месяц до лета — сезона коротких юбок, шорт и купальников.

Зоя Богданова, диетолог, нутрициолог, психолог в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, как быстро похудеть, чтобы килограммы не вернулись обратно.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Интервью с диетологом, нутрициологом, психологом, автором книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоей Богдановой

— Если вы 15 лет худеете, страдаете и занимаетесь спортом, то попробуйте дать себе еду, а не отнимайте ее. Выводите себя на улицу каждый день на 20-минутные прогулки, чередуя скорость: две минуты быстрого шага, две минуты медленного. Прогулка должна быть в контакте с самим собой, оставьте телефон дома. Первые результаты вы увидите уже через месяц, — сказала эксперт.

Также она объяснила, что приемы пищи должны быть вкусными и разнообразными.

— Например, на завтрак можно съесть сырники с ягодами, джемом из запеченных яблок и тертым горьким шоколадом. На ужин, за три часа до сна, можно поесть тушеную рыбу с овощами, тушеное мясо, цельнозерновую гречку, потушить чахохбили. Если мы хотим быстро сбросить ненужный жир, то нужно сделать над собой усилие и в течение 15 минут после трапезы совершить прогулку, а не лежать, — порекомендовала диетолог.

Сохранить результат надолго можно только в том случае, если человек не будет себя строго ограничивать.

Нутрициолог назвала продукты, которые приводят к преждевременному старению. На первом месте оказался сахар, а также блюда, в которых глюкоза сочетается с белковой пищей.

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