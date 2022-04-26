Кубок мэра Москвы по бильярду пройдет в столице с 9 по 14 мая

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Лужники Карта всех событий

С 9 по 14 мая 2022 года в столице пройдет Кубок мэра Москвы по бильярдному спорту. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе городского департамента средств массовой информации и рекламы во вторник, 26 апреля.

Уточняется, что площадкой десятого, юбилейного турнира по бильярдному спорту «Кубок мэра Москвы» станет дворец спорта «Лужники». Организаторами соревнований выступят Департамент спорта Москвы, Московский союз бильярдного спорта (МСБС) и ФГБУ «Редакция «Российской газеты».

До этого сообщалось, что в центре московского долголетия «Сокольники» в течение двух дней проходил финал турнира по бильярду. Соревнование настолько понравилось активистам, что они приняли решение проводить подобные мероприятия ежегодно, сделать это отличной ЗОЖ-традицией.

В финале встретились 13 игроков из разных округов столицы — тех, кто сумел лучше всех показать свое мастерство. Победителем турнира стал Виктор Карпов, занявший первое место, серебряным и бронзовым призерами — Борис Валюх и Игорь Волков. Вместе с победителями также были награждены участники, которые ярко проявили себя во время всех соревнований.