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Астрологи назвали самую невыносимую жену по знаку зодиака

Лейла Алиева

Общество
Астрологи назвали самую невыносимую жену по знаку зодиака
Фото: Pixabay

Астрологи выяснили, под каким знаком зодиака рождаются самые невыносимые жены.

Как оказалось, это те, кто родился под знаком Скорпиона. Представительницы этого знака зодиака очень мстительные.

Мужчинам стоит избегать поступков, которые могут обидеть такую девушку. В семье они сразу же установят правила, которым должны следовать все в доме.

Женщины-Скорпионы не терпят споров. Для них существует только одно правильное мнение — их собственное.

Больше всего их стоит бояться мужчинам-Водолеям. Самый идеальный вариант для Скорпиона — Рыбы или Стрельцы, передает Пятый канал.

20 апреля экстрасенс Андрей Харрис рассказал о том, что расположение Солнца, Луны, Венеры и Марса в течение весны–лета 2022 года открывает перспективы для представительниц пяти знаков зодиака до осени удачно выйти замуж. По его мнению, транзит Солнца и других планет по знакам зодиака определяет высокие шансы на удачное замужество для Тельцов, Близнецов, Скорпионов, Водолеев и Рыб.

До этого астрологи назвали три знака зодиака, представительницам которых лучше не попадаться под горячую руку. Например, добродушные женщины-Стрельцы злятся нечасто. Но уж если они завелись, то их стоит поостеречься.

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