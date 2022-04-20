Названы пять знаков зодиака женщин, которые в 2022 году удачно выйдут замуж

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Расположение Солнца, Луны, Венеры и Марса в течение весны-лета 2022 года открывает перспективы для женщин пяти знаков зодиака до осени удачно выйти замуж. Об этом рассказал экстрасенс Андрей Харрис, который особое внимание в своих предсказаниях уделяет вопросам личной жизни.

По его мнению, транзит Солнца и других планет по знакам зодиака определяет высокие шансы на удачное замужество для Тельцов, Близнецов, Скорпионов, Водолеев и Рыб.

Год Тигра окажется невероятно успешным в плане обустройства личной жизни для Тельцов. Особенно он порадует женщин, которые давно ждали предложения руки и сердца от своих возлюбленных. Их мечтам, наконец-то, суждено осуществиться. Многие из них перейдут из статуса любимых девушек в статус замужних женщин ближе к осени и обретут семейное счастье. А молодым женщинам-Тельцам удача может улыбнуться уже в конце весны.

Веселая и праздная жизнь многих женщин-Близнецов, которые обычно легко знакомятся, но не торопятся обзаводиться семьей, может неожиданно закончиться уже этим летом. Встретив свою вторую половинку, они не захотят оставаться в свободных отношениях и ответят согласием на предложение руки и сердца. У большинства представительниц этого знака семейная жизнь окажется удачной, а некоторые уже к концу года будут ждать прибавления в семье.

У многих замужних дам, родившихся под знаком Скорпиона, в этом году произойдут серьезные изменения в личной жизни. Они успеют влюбиться, развестись и создать новую семью, что окажется неожиданным даже для них самих. Но принятие спонтанных решений будет для них удачным, и они ни о чем не будут жалеть. Более того, у них получится сохранить хорошие отношения со своими бывшими. У молодых и незамужних представительниц этого знака зодиака также есть хороший шанс обрести свое семейное счастье.

Многим свободолюбивым Водолеям в этом году предстоит поменять свои взгляды на семейную жизнь. Это произойдет неожиданно и для многих в совсем неподходящий момент, заставив поменять свои планы. Некоторые Водолеи будут отчаянно сопротивляться своим желаниям, но в итоге под воздействием глубоких чувств вынуждены будут сдаться.

Осторожные и консервативные Рыбы, которые привыкли плыть по течению и стараются ничего не менять в своей жизни без крайней на то необходимости, в этом году могут оказаться необычайно смелыми и решительными. Если обычно они тянут с ответом, предпочитая все просчитать и проверить по несколько раз, то весной-летом этого года они удивят сами себя. Их твердое «да» на предложение руки и сердца удивит даже их избранников. Но это станет для них удачным подарком судьбы, сообщается на портале Rsute.

Астрологи утверждают, что не все женщины одинаково успешны в любви. Представительниц разных знаков зодиака порой приводят к одиночеству их характер, личный выбор или просто невезение. Но есть среди них те, кто чаще других остается старой девой.