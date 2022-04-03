Назван топ-3 женщин по знаку зодиака, которые обречены на одиночество

кадр из фильма «Интервью с Богом»

Астрологи утверждают, что не все женщины одинаково успешны в любви. Представительниц разных знаков зодиака порой приводит к одиночеству их характер, личный выбор или просто невезение. Но есть среди них те, кто чаще других остаются старыми девами.

Женщина-Весы женственна, нежна и грациозна. Мужчины носят ее на руках. И все же в итоге она может остаться одинокой. Причина кроется в ее нерешительности. Она постоянно сомневается в своем выборе даже после принятия предложения о замужестве. Она колеблется, выбирает между разными партнерами. И как всякий, кто гонится за двумя зайцами, рискует не поймать ни одного.

Женщину-Водолея мужчины любят. Она экстравагантная, интересная и яркая женщина. У Водолея много поклонников, но сама она не спешит становиться верной супругой. Эта дама ценит свободу и собственное инакомыслие. Может отказаться от брака только затем, чтобы не быть как все. Надежда на счастливый союз в этом случае есть, если ей попадется партнер под стать.

Дама-Козерог роскошна, сильна и независима. Она твердо стоит на ногах, стремится к финансовой самостоятельности и самореализации во всем, к чему прикасается. Своей целеустремленностью и внутренней силой она порой отпугивает кавалеров. Брак с ней возможен, если она позволит разглядеть в себе романтичную и хрупкую особу, которая жаждет любви и защиты, передает Пятый канал.

Названы знаки зодиака, с которыми сложнее всего построить отношения. Специалисты по звездному небу считают, что созвездия могут влиять на умение людей строить романтические отношения. Астрологи перечислили пять знаков зодиака, которые только позволяют себя любить.