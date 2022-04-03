Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Назван топ-3 женщин по знаку зодиака, которые обречены на одиночество

Юлия Курганова

Общество
Назван топ-3 женщин по знаку зодиака, которые обречены на одиночество
кадр из фильма «Интервью с Богом»

Астрологи утверждают, что не все женщины одинаково успешны в любви. Представительниц разных знаков зодиака порой приводит к одиночеству их характер, личный выбор или просто невезение. Но есть среди них те, кто чаще других остаются старыми девами.

Женщина-Весы женственна, нежна и грациозна. Мужчины носят ее на руках. И все же в итоге она может остаться одинокой. Причина кроется в ее нерешительности. Она постоянно сомневается в своем выборе даже после принятия предложения о замужестве. Она колеблется, выбирает между разными партнерами. И как всякий, кто гонится за двумя зайцами, рискует не поймать ни одного.

Женщину-Водолея мужчины любят. Она экстравагантная, интересная и яркая женщина. У Водолея много поклонников, но сама она не спешит становиться верной супругой. Эта дама ценит свободу и собственное инакомыслие. Может отказаться от брака только затем, чтобы не быть как все. Надежда на счастливый союз в этом случае есть, если ей попадется партнер под стать.

Дама-Козерог роскошна, сильна и независима. Она твердо стоит на ногах, стремится к финансовой самостоятельности и самореализации во всем, к чему прикасается. Своей целеустремленностью и внутренней силой она порой отпугивает кавалеров. Брак с ней возможен, если она позволит разглядеть в себе романтичную и хрупкую особу, которая жаждет любви и защиты, передает Пятый канал.

Названы знаки зодиака, с которыми сложнее всего построить отношения. Специалисты по звездному небу считают, что созвездия могут влиять на умение людей строить романтические отношения. Астрологи перечислили пять знаков зодиака, которые только позволяют себя любить.

Читайте также:
романтические отношения Женщины качества характера
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Все мнения
О проекте