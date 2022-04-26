Онколог перечислил основные признаки рака горла и гортани

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Онколог и руководитель отделения опухолей головы и шеи в госпитале Университета Майами Джеффри Янг рассказал об основных симптомах рака горла и гортани на ранних стадиях.

По словам специалиста, важно обратить внимание на изменение голоса, который становится сиплым. Также появляются боль в горле, кашель, неприятные ощущения при глотании.

Кроме того, могут наблюдаться кровь в слюне и боль в ушах. Своевременное обращение к специалисту позволяет весьма эффективно вылечить эту разновидность рака. О развитии опухоли щитовидной железы сигнализируют шишка или припухлость на шее, а также проблемы с дыханием, пишет ФАН.

До этого врач и видеоблогер Виктор Торчило рассказал, какие симптомы могут указывать на наличие онкологического заболевания. Первый и главный признак, по его словам, — это температура 37,2–37,5 градуса, которая может держаться неделями и даже месяцами.

Это свидетельствует о процессах, которые не дают организму восстановиться. Второй симптом — периодический кожный зуд, который может сопровождаться наростами на коже.