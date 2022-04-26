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Священник объяснил, что делать с оставшимися после Пасхи куличами и яйцами

Ирина Игнатенко

Общество
Священник объяснил, что делать с оставшимися после Пасхи куличами и яйцами
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Зачастую после празднования Пасхи в доме остаются недоеденные куличи и яйца. По словам священника Андрея Лоргуса, выбрасывать в мусорку освященную в храме еду категорически запрещено.

Поэтому он пояснил, как нужно поступать с остатками праздничной трапезы. Так, по его словам, есть два самых известных способа, как избавиться от остатков куличей и яиц.

Первый — это закопать в огороде, а второй вариант — сжечь оставшуюся еду в печи. Священник отметил, что вышеперечисленные способы относятся к крестьянскому хозяйству и их довольно трудно выполнить в городских условиях.

Поэтому городские жители могут собрать остатки продуктов в пакеты и закопать на даче или за городом. Священник добавил, что крошки от кулича можно перемешать с землей в обычном горшке. По его словам, остатки пищи там постепенно будут переработаны, передает Life.ru.

Накануне Пасхи-2022 москвичи начали активно покупать яйца, красители для них, а также наборы для декорирования. Не менее востребованы и готовые куличи.

Специалисты отметили, что самыми популярными у москвичей и жителей области стали наборы для окрашивания из четырех цветов, а также перламутровые красители. Спросом пользуются наборы для декорирования яиц — с их помощью яйца можно превратить в единорогов или украсить цветами.

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