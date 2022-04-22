На какие товары вырос спрос среди москвичей перед Пасхой

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Накануне Пасхи-2022 москвичи начали активно покупать яйца, красители для них, а также наборы для декорирования. Не менее востребованы и готовые куличи. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в сервисе быстрой доставки Ozon fresh.

По словам представителей сервиса, накануне Пасхи выросли продажи яиц.

— Крашеные яйца — важнейший элемент праздника, во многих семьях яйца красят вместе с детьми. По данным сервиса в Московском регионе, спрос на яйца в период с 11 по 20 апреля вырос в 2,7 раза к аналогичному периоду перед Пасхой 2021 года, а красителей для яиц — в 2,5 раза, — рассказали в Ozon fresh.

Специалисты отметили, что самыми популярными у москвичей и жителей области стали наборы для окрашивания из четырех цветов, а также перламутровые красители. Спросом пользуются наборы для декорирования яиц — с их помощью яйца можно превратить в единорогов или украсить цветами. Другим необычным способом украсить яйца стали наборы с красителями и праздничными подставками, а также с салфетками для декупажа.

Для украшения стола москвичи приобретают пасхальные подставки, сообщили в сервисе.

— Штучные продажи таких подставок выросли вдвое с 11 по 20 апреля к аналогичному периоду перед Пасхой 2021 года. Самым популярным вариантом стала подставка на восемь яиц с бамбуковой ручкой, — рассказали представители Ozon fresh.

За последние 10 дней стал заметен рост спроса на ингредиенты для выпечки — многие жители Москвы будут печь куличи самостоятельно. Так, штучные продажи молока увеличились почти в четыре раза к аналогичному периоду перед Пасхой прошлого года, а муки — в 2,6 раза. Продажи сливочного масла выросли в 3,3 раза, дрожжей — в три раза, изюма — в 2,8 раза, перечислили специалисты.

Готовые куличи также пользуются спросом, рассказали в сервисе.

— Некоторые москвичи не хотят ждать праздника и печь куличи самостоятельно, а наслаждаются готовыми — в сервисе Ozon fresh за последние 10 дней продажи куличей выросли на 51 процент к аналогичному периоду перед Пасхой 2021 года, — заключили специалисты.