Тоннель на пересечении Юго-Восточной хорды с МКАД построили на 60 процентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Готовность тоннеля на пересечении Юго-Восточной хорды с МКАД составляет 60 процентов. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Строительство участка Юго-Восточной хорды от МКАД до автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе позволит улучшить дорожную ситуацию в Юго-Восточном округе, — сказал руководитель ведомства.

Он отметил, что строители в настоящее время проводят работы по устройству нижнего яруса металлических конструкций для удерживания грунта и бетонированию труб тоннеля. До этого специалисты завершили устройство стартового и приемного котлованов, а также установили 68 трубошпунтов обвязочного пояса по периметру тоннеля и верхней продольной штольни.

Согласно проекту, в общей сложности будет построено 11 километров дорог, в том числе четыре эстакады, два тоннеля и один мост. Также будут возведены два надземных пешеходных перехода, которые расположатся в районе жилой застройки Южная Битца и ТЭЦ-26.

Еще два подземных пешеходных перехода появятся в районе поселка Битца и ЖК «Бутово Парк 1А». Загрутдинов уточнил, что, согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина, строительство всех хордовых магистралей и благоустройство территорий должно завершиться в 2023 году.

До этого стало известно, что специалисты начали работы по возведению последней опоры левоповоротной эстакады-съезда с внутренней стороны МКАД на Юго-Восточную хорду (ЮВХ) в сторону Подмосковья. Уточняется, что на данном этапе выполнено строительство 15 из 16 опор.