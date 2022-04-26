Жителям столицы рассказали о преимуществах приложения «Московский транспорт»

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Дептранс Москвы предложил горожанам скачать или обновить приложение «Московский транспорт» в связи с открытием сезона велопроката.

Так, жителям столицы доступны несколько тарифных планов. Тариф «Сутки» за 155 рублей открывает доступ к прокату на 24 часа, активация тарифа «Поминутный» стоит 20 рублей, а далее каждая минута проката будет стоить 5 рублей.

При этом, как уточняется, все поездки до 30 минут бесплатны. В департаменте отметили, что в скором времени будут обновлены тарифы «Сезон», «Месяц» и «Прогулка».

Приложение «Московский транспорт» позволит москвичам строить маршруты, объединяющие разные виды транспорта, в том числе городские велосипеды, а также заранее проверять, сколько свободных велосипедов и стоек есть на станции велопроката.

Все станции обозначены на карте или во вкладке «Рядом с вами», которую можно найти, потянув ползунок в нижней части карты, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы». Скачать приложение можно в App Store, Google Play или App Gallery.

19 апреля стало известно, что весной и летом ЦОДД установит в столице 370 новых велопарковок. Они появятся по всему городу возле метро, МЦК и МЦД: у станций «Мичуринский проспект», «Селигерская», «Алексеевская», «Бескудниково», «Крымская» и других. Благодаря этому пассажиры городского транспорта смогут удобно пересаживаться на велосипеды и самокаты.