Мурченко назначили замглавы Департамента экономической политики и развития Москвы

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Дарья Мурченко заняла пост заместителя главы столичного департамента экономической политики и развития, начальника управления налогового анализа. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Она — высококлассный специалист, обладающий глубокими профессиональными знаниями и многолетним практическим опытом в сфере налогового законодательства, успешно разрабатывает стратегии решения сложных методологических проблем в этой области и реализует их на практике. Ее знания и высокий профессиональный опыт повысят эффективность нашей работы в сфере налоговой политики, которая в сегодняшних условиях приобретает первостепенное значение для регулирования экономики Москвы, — рассказал министр правительства Москвы, глава ведомства Кирилл Пуртов.

В новой должности ей придется курировать направления, которые связаны с налоговой политикой и регулированием налогового законодательства, а также анализировать налоговые доходы и эффективность действующей системы налогообложения. Последние шесть лет Мурченко была генеральным директором Центра налоговых доходов (ЦНД) — подведомственного учреждения городского департамента экономики.

Мурченко отмечена благодарностями мэра Москвы и руководителя столичного департамента экономической политики и развития.