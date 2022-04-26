ФАС выступила за создание единой концепции регионального регулирования рынков алкоголя
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выступает за создание единой концепции регионального регулирования рынков алкогольной продукции. Об этом сообщил замглавы регулятора Андрей Кашеваров во вторник, 26 апреля.
— С точки зрения прозрачности движения товаров, борьбы с потенциально некачественной продукцией может помочь введение этого реестра, — сказал представитель ведомства.
По его словам, создание такой концепции в значительной степени облегчит жизнь участникам рынка. Так, проработка прозрачных и единообразных условий позволит многим производителям вести бизнес не только в одном регионе страны.
Кроме того, для «обеления» рынка, утверждает Кашеваров, следует ввести реестр предприятий пивоваренной продукции. Подобное предложение уже неоднократно обсуждалось, передает ТАСС.
24 марта пресс-служба ФАС сообщила о том, что ретейлеры «Магнит» и «Пятерочка» стали фигурантами антимонопольного дела ФАС. Организации, как считает регулятор, поддерживали ажиотажный спрос, синхронно не поставляя товары в магазины. Соглашения между конкурентами, приводящие к установлению или поддержанию цен, запрещены в соответствии с Законом «О защите конкуренции», напомнили в ведомстве.