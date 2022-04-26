ФАС выступила за создание единой концепции регионального регулирования рынков алкоголя

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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выступает за создание единой концепции регионального регулирования рынков алкогольной продукции. Об этом сообщил замглавы регулятора Андрей Кашеваров во вторник, 26 апреля.

— С точки зрения прозрачности движения товаров, борьбы с потенциально некачественной продукцией может помочь введение этого реестра, — сказал представитель ведомства.

По его словам, создание такой концепции в значительной степени облегчит жизнь участникам рынка. Так, проработка прозрачных и единообразных условий позволит многим производителям вести бизнес не только в одном регионе страны.

Кроме того, для «обеления» рынка, утверждает Кашеваров, следует ввести реестр предприятий пивоваренной продукции. Подобное предложение уже неоднократно обсуждалось, передает ТАСС.

24 марта пресс-служба ФАС сообщила о том, что ретейлеры «Магнит» и «Пятерочка» стали фигурантами антимонопольного дела ФАС. Организации, как считает регулятор, поддерживали ажиотажный спрос, синхронно не поставляя товары в магазины. Соглашения между конкурентами, приводящие к установлению или поддержанию цен, запрещены в соответствии с Законом «О защите конкуренции», напомнили в ведомстве.