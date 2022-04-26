Боррель заявил о необходимости реорганизации отношений ЕС и России

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Евросоюзу (ЕС) и России необходимо реорганизовать отношения и договориться о гарантиях безопасности. Такое мнение высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во вторник, 26 апреля.

— Российское руководство должно сначала понять, что его собственная безопасность не может и не будет достигнута за счет европейской безопасности и безопасности соседей, — подчеркнул чиновник.

Однако, отметил он, этот процесс будет трудным и достаточно длительным. Если же реорганизации не произойдет, то всем придется оставаться в состоянии вечной напряженности или конфликта, утверждает Боррель.

Также он добавил, что ЕС, НАТО и США готовы обсуждать все аспекты, включая российские упоминания о неделимости безопасности. Но сделать это можно только после завершения специальной операции на Украине, передает слова Борреля РИА Новости.

До этого Боррель заявил, что Евросоюз пока не будет вводить централизованный запрет на поставки нефти из России, так как некоторые страны — участницы ЕС собираются заблокировать подобное решение при вынесении его на голосование. ЕС, добавил он, рано или поздно придется отказаться от российского импорта, так как это решение является важнейшим этапом в построении европейской независимости.