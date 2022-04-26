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Движение на ряде участков в Москве перекроют в связи с подготовкой к 9 Мая

Лейла Алиева

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Движение на ряде участков в Москве перекроют в связи с подготовкой к 9 Мая
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Движение на ряде участков перекроют в Москве 28 апреля и 4 мая из-за подготовки к празднованию 9 Мая. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— 28 апреля и 4 мая перекроют движение на ряде участков в связи с проведением тренировок в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — отметили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение на ряде участков в Москве перекроют в связи с подготовкой к 9 Мая Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Помимо этого, стало известно, что организация дорожного движения поменяется в ЦАО 28 и 29 апреля, а также 4, 5, 7 и 9 мая. В частности, 28 и 29 апреля, 4, 5, 7 и 9 мая изменится организация дорожного движения на Таганской улице, улице Александра Солженицына, в переулке Маяковского и Марксистском переулке.

На участке Таганской улицы от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка будет организовано двухстороннее движение с ликвидацией выделенной полосы общественного транспорта.

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