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Абонентам «Мосводоканала» назвали новый способ передачи данных по счетчикам

Анастасия Колоскова

Город
Абонентам «Мосводоканала» назвали новый способ передачи данных по счетчикам
Фото: Pexels

Абоненты АО «Мосводоканал» теперь смогут передать данные о поверке и замене счетчиков через «Личный кабинет». Об этом во вторник, 26 апреля, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Передать данные просто: разместите информацию о проведенных работах в разделе «Заявки». Вскоре ее обработают и учтут в нормативно-справочной базе АО «Мосводоканал», — говорится в Telegram-канале комплекса.

В ведомстве отметили, что новая функция доступна как физическим, так и юридическим лицам. Получить доступ к «Личному кабинету» москвичи могут как с компьютера, так и с мобильных устройств. Через него можно передать показания счетчиков, заключить договор на водоснабжение и водоотведение, а также оплатить счета.

В столице 12 апреля прошло празднование 70-летия северной станции водоподготовки АО «Мосводоканал». Она, как уточняется, подала горожанам первые кубометры питьевой воды в 1952 году.

На сегодняшний день станция снабжает ценным ресурсом четверть населения столицы: районы Северного административного округа (ЗАО), Зеленоград, а также некоторые городские округа ближайшего Подмосковья.

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