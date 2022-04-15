Комплекс водоподготовки АО «Мосводоканал» отпраздновал 12 апреля свое 70-летие

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В столице 12 апреля прошло празднование 70-летия северной станции водоподготовки АО «Мосводоканал». Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе Городского хозяйства Москвы.

— На этой неделе 70-летие отметил один из крупнейших комплексов водоподготовки страны <...> Северная станция водоподготовки АО «Мосводоканал» подала горожанам первые кубометры питьевой воды в 1952 году, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день она снабжает ценным ресурсом четверть населения столицы — районы Северного административного округа (ЗАО), Зеленоград, а также некоторые городские округа ближайшего Подмосковья, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Также стало известно, что 7 апреля прошло празднование 123-летия московского трамвая.

Уточняется, что 6 апреля жители города могли посетить экскурсию и, пройдя по маршруту А, узнать об истории трамвая, о достопримечательностях по пути следования. Также в этот день первые пассажиры маршрута № 27 получили сувениры от «Московского транспорта».

Помимо этого, в столице выпустили документальный фильм о работе городских служб в зимний период.

Фильм Саиды Медведевой «Лучший город Земли. Зима» рассказывает о сотрудниках, которые круглосуточно семь дней в неделю заботятся о городе и комфорте его жителей.