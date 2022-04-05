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Московский трамвай отпразднует 7 апреля свое 123-летие

Араз Салехов

Город
Московский трамвай отпразднует 7 апреля свое 123-летие
Фото: pastvu.com

В столице 7 апреля пройдет празднование 123-летия московского трамвая. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что 6 апреля жители города смогут пройти экскурсию по маршруту «А», где будет рассказано об истории трамвая и о достопримечательностях по пути следования. Также в этот день первые пассажиры маршрута № 27 смогут получить сувениры от Московского транспорта.

В период с 6 по 7 апреля в городе будет следовать «Трамвай желаний» № 9. О ряде других мероприятий можно узнать в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

4 апреля сообщалось, что в столице запустили пилотный проект по пополнению карты «Тройка» и продаже бумажных билетов «Единый» в киосках печати. Среди плюсов нововведения в ведомстве отметили возможность записать на «Тройку» любой билет, а также экономию времени и отсутствие очередей.

В Москве увеличат количество мест, где можно будет купить и пополнить проездные. В настоящее время тестируются киоски по адресу улица Первомайская, 77. Если эксперимент окажется успешным, его распространят на весь город.

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