Пилотный проект по пополнению карты «Тройка» в киосках печати запустили в Москве

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В столице запустили пилотный проект по пополнению карты «Тройка» и продаже бумажных билетов «Единый» в киосках печати. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать удобные сервисы для пассажиров. В пилотном режиме мы запускаем продажу проездных билетов в киосках печати возле станций метро и остановок. Там же можно пополнить «Тройку», — рассказал руководитель департамента Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Среди плюсов нововведения в ведомстве отметили возможность записать на «Тройку» любой билет, а также экономию времени и отсутствие очередей. В Москве увеличат количество мест, где можно будет купить и пополнить проездные. В настоящее время тестируются киоски по адресу улица Первомайская, 77. Если эксперимент окажется успешным, его распространят на весь город.

До этого в дептрансе сообщили, что в рамках кампании по обновлению турникетов в Московском метрополитене на 50 из них уже установили новые контроллеры зон проходов.