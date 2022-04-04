Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пилотный проект по пополнению карты «Тройка» в киосках печати запустили в Москве

Анастасия Колоскова

Город
Пилотный проект по пополнению карты «Тройка» в киосках печати запустили в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В столице запустили пилотный проект по пополнению карты «Тройка» и продаже бумажных билетов «Единый» в киосках печати. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать удобные сервисы для пассажиров. В пилотном режиме мы запускаем продажу проездных билетов в киосках печати возле станций метро и остановок. Там же можно пополнить «Тройку», — рассказал руководитель департамента Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Среди плюсов нововведения в ведомстве отметили возможность записать на «Тройку» любой билет, а также экономию времени и отсутствие очередей. В Москве увеличат количество мест, где можно будет купить и пополнить проездные. В настоящее время тестируются киоски по адресу улица Первомайская, 77. Если эксперимент окажется успешным, его распространят на весь город.

До этого в дептрансе сообщили, что в рамках кампании по обновлению турникетов в Московском метрополитене на 50 из них уже установили новые контроллеры зон проходов.

Читайте также:
Транспорт Максим Ликсутов Карта «Тройка»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Все мнения
О проекте